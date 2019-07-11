Москва, , 14:38 — REGNUM

В тестировании системы электронного голосования по выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва принимают участие 1,8 тыс. московских студентов. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

По словам чиновника, по состоянию на 12 часов проголосовало около 300 студентов.

«Явка составила порядка 17% из тех, кто записался на электронное голосование», — отметил Костырко.

В пробном голосовании принимают участие студенты старше 16 лет. Всего заявления подали порядка 2 тыс. человек. Тестирование системы электронного голосования в открытом доступе планируется провести во второй половине августа.