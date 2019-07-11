Лондон, , 14:28 — REGNUM

Индонезия, как одна из крупнейших демократий в мире, гарантирует свободу мнения в обществе. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил министр связи и информации Индонезии Рудиантара в Лондоне.

«Свобода прессы представляет собой конституционные права и правовую защиту, предоставляемые государством. В Индонезии этот вопрос регулируется законом № 40 от 1999 года», — пояснил министр на глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне, которая проходит с 9 по 12 июля 2019 года.

По его словам, правительства во всем мире должно взять на себя обязательство бороться за журналистов посредством поддержки доступа к юридическим услугам и различных тренингов.

«Индонезия поддерживает международные усилия по созданию сетей для друзей-журналистов, гражданскую журналистику, в том числе в урегулировании конфликтов и постконфликтных ситуациях», — добавил Рудиантара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр связи и информации Индонезии Рудиантара отправился с визитом в Эр-Рияд для подписания меморандума о взаимопонимании в области цифровой экономики.

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