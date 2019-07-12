Москва, , 02:33 — REGNUM

Национальные проекты выполнить невозможно, говорит Алексей Кудрин, намекая неприкрыто, что это вообще был пиар, и за невыполнение этих благопожеланий нельзя вообще всерьез спрашивать. А судя по данным комитета Госдумы по бюджету, за первый год больше половины программ выполнено лишь на 20%, при полной неопределенности, кто в этом виноват и что тут можно сделать. Почему срывается выполнение нацпроектов, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В правительстве понимают: такой массив планов, которого требует реализация нацпроектов, выполнить можно лишь специальными средствами, с помощью органа, который окажется в состоянии централизованно этими средствами управлять и координировать программы. И мало того, что инструментов таких нет, само централизованное управление проектами возрождает призрак социализма, который есть непреложное зло. И не-злом быть не может, потому что предполагает учет, контроль и уравниловку, с которой нельзя одновременно повысить пенсионный возраст под жалобы «денег нет» ‑ и останавливаться за казенный счет в номерах за 1,5 млн в сутки. В таких обстоятельствах некоторым министрам живется поистине свободно — как минимум, свободно от ненужных предрассудков, с осознанием, что они сами по себе, а экономика сама по себе. А нацпроекты… Ну, что-то да выйдет показать, планы скорректируют, и всё пойдет своим чередом. Кого-то даже накажут, но всех не наказать, а саботаж при достижении общесистемного размаха вообще создает расклад, при котором виноватых вроде как и нет.

В такой ситуации нужно отыскать персонажа, который возьмет на себя задачу публично, открыто и невозбранно, от лица уверенного в безнаказанности чиновничества заявить об этом открыто. Например — Кудрин, с которого начинается постепенное доведение до народа той мысли, что нацпроекты эфемерны и их будут просто спускать на тормозах. Только вот остается еще один фактор, на который очень зря закрывают глаза: Путин. Уходя с поста президента, из политики он не уйдет даже при желании, и рассчитывать, что он просто забудет о нацпроектах — значит, плохо понимать ситуацию. Игнорировать себя внаглую, с намеренным сливом нацпроектов Путин не даст в принципе.

Так каким образом нацпроекты станут банановой коркой, на которой споткнется либеральная система? Читайте статью Александра Халдея «Почему буксуют национальные проекты?»