Рига, 11 июля 2019, 14:15 — REGNUM
Временно поверенный в делах Российской Федерации в Латвии Вадим Васильев был вызван в министерство иностранных дел республики, сообщает новостной портал delfi.lv
В МИДе Латвии Васильеву была высказана критика с осуждением о намерении России устроить 12 октября салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских войск. Во внешнеполитическом ведомстве прибалтийской республики считают данную инициативу неприемлемой и «недружественным поступком».
Также в министерстве заявили, что «поздравляет мир с победой над нацизмом», и сразу же повторили антироссийский пропагандистский штамп, что «для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45 лет спустя, так как приход Красной армии означал восстановление советской оккупации».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, связи с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны РФ приняло решение отметить годовщины освобождения крупных городов СССР праздничными салютами.
Уже прошли салюты в честь освобождения таких городов, как Одесса, Минск и Севастополь. Согласно планам российского оборонного ведомства, салют в честь годовщины освобождения Таллина должен состояться 22 сентября, а Риг 12 октября.
В соседней Эстонией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал планируемый салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией.
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