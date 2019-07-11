Рига, , 14:15 — REGNUM

Временно поверенный в делах Российской Федерации в Латвии Вадим Васильев был вызван в министерство иностранных дел республики, сообщает новостной портал delfi.lv

В МИДе Латвии Васильеву была высказана критика с осуждением о намерении России устроить 12 октября салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских войск. Во внешнеполитическом ведомстве прибалтийской республики считают данную инициативу неприемлемой и «недружественным поступком».

«Латвия категорически осуждает попытки России в последнее время оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления, в том числе заключение пакта Молотова-Риббентропа. Особо циничной является организация в Москве салютов «освобождения» столиц стран Балтии на 80-летие подписания этого пакта», — отметило ведомство.

Также в министерстве заявили, что «поздравляет мир с победой над нацизмом», и сразу же повторили антироссийский пропагандистский штамп, что «для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло 45 лет спустя, так как приход Красной армии означал восстановление советской оккупации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, связи с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны РФ приняло решение отметить годовщины освобождения крупных городов СССР праздничными салютами.

Уже прошли салюты в честь освобождения таких городов, как Одесса, Минск и Севастополь. Согласно планам российского оборонного ведомства, салют в честь годовщины освобождения Таллина должен состояться 22 сентября, а Риг 12 октября.

В соседней Эстонией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал планируемый салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией.

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