Вашингтон, , 14:04 — REGNUM

Командующий Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер отличился очередным высказыванием в отношении России. Он сделал заявление, что Россия «демонстрирует силу» Соединенным Штатам в Латинской Америке и Карибском бассейне. Речь идет о тексте выступления адмирала перед одним из подкомитетов комитета по вооруженным силам Сената США.

В качестве примеров Крейг Фоллер привел развертывание двух российских стратегических бомбардировщиков в Западном полушарии в декабре 2018 года и недавнюю отправку в регион фрегата «Адмирал Горшков». Он также отметил открытие в Венесуэле в марте 2019 года российскими военными учебно-тренировочного вертолётного центра.

По словам адмирала, продажа оружия и проведение обучения в странах Центральной и Латинской Америки дают России возможность иметь платформу, которая будет использоваться для сбора информации и вербовки источников для разведки.

Крейг Фоллер также привел цифры, которые касаются военно-технического сотрудничества России и стран региона. Он отметил, что с 2009 года Венесуэла закупила российского оружия почти на девять миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС.

Ранее адмирал Крейг Фоллер отметился призывами к венесуэльским военным «сделать правильный выбор» и перейти на сторону оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо. С 23 января 2019 года, с того момента как Гуайдо самопровозгласил себя и. о. президента Венесуэлы, в стране прошло пять попыток переворота с целью свержения законного президента Николаса Мадуро.

Следует заметить, что 23 марта 2019 года в Венесуэлу прилетела группа российских военных из 99 человек. Возглавляет ее начальник Главного штаба Сухопутных сил ВС РФ Василий Тонкошкуров. Прибытие данной делегации вызвало настоящую истерику среди военно-политической элиты США и их союзников. Со временем заявления о возможности решения вопроса по смене правительства в Венесуэле путем иностранной интервенции сошли на нет.