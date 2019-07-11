Москва, , 14:02 — REGNUM

Итоги этапа выдвижения кандидатов в губернаторы регионов, выборы которых пройдут в начале сентября, демонстрируют рост политической активности и конкуренции непарламентских партий, заявил на пресс-конференции член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Мы видим рост политической активности и конкуренции непарламентских партий, от них выдвинуто 62 человека. Всего участвует 31 партия, и это достаточно серьезный результат. Кроме того, заметна тенденция к увеличению числа самовыдвиженцев — многие кандидаты пошли на выборы таким путем», — цитирует слова Максима Григорьева РИА Новости.

По данным исследований, которые привел Максим Григорьев, число участников избирательной кампании в регионах, где пройдут выборы губернаторов, заметно возросло. Если в предыдущей кампании, проходившей 4−5 лет назад, участвовали 109 человек, то в текущем году на посты глав субъектов РФ выдвинулись 162 человека.

«Также, если провести сравнение с выборами, прошедшими в 2018 году, мы увидим, что среднее число кандидатов составляло восемь человек на место, тогда как в 2019 году — уже 10. Мы видим рост политической активности и конкуренции в регионах», — подчеркнул эксперт.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, на данном этапе можно делать лишь предварительные выводы о ходе избирательной кампании, поскольку кандидатам еще предстоит пройти регистрацию. Тем не менее уже можно делать выводы об эффективности работы претендентов на высокие посты.

«Этап выдвижения и этап регистрации носят агитационный характер. Сбор подписей и муниципальный фильтр с технологической точки зрения — это формирование электоральной базы конкретного кандидата, и они показывают, насколько кандидат способен это делать и насколько эффективно эта работа проводится. Существенный вопрос, почему муниципальный фильтр остается неизрасходованным. Не единичны случаи, когда кандидаты не могут собрать подписи даже из внутрипартийной базы», — отметил он.

В целом, по мнению экспертов, избирательная кампания развивается в абсолютно рабочем, штатном порядке, и значительных нарушений в ней не отмечено. Главной задачей общественных организаций на данном этапе является подготовка наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования.

«Мы ставим себе цель представить от системы общественных палат по два наблюдателя на каждом избирательном участке. Будем стараться привлекать уже обученных наблюдателей, имеющих опыт участия в выборах, но также готовим и новых», — сообщил Максим Григорьев.

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