Москва, 11 июля 2019, 14:02 — REGNUM
Итоги этапа выдвижения кандидатов в губернаторы регионов, выборы которых пройдут в начале сентября, демонстрируют рост политической активности и конкуренции непарламентских партий, заявил на пресс-конференции член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
По данным исследований, которые привел Максим Григорьев, число участников избирательной кампании в регионах, где пройдут выборы губернаторов, заметно возросло. Если в предыдущей кампании, проходившей 4−5 лет назад, участвовали 109 человек, то в текущем году на посты глав субъектов РФ выдвинулись 162 человека.
По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, на данном этапе можно делать лишь предварительные выводы о ходе избирательной кампании, поскольку кандидатам еще предстоит пройти регистрацию. Тем не менее уже можно делать выводы об эффективности работы претендентов на высокие посты.
В целом, по мнению экспертов, избирательная кампания развивается в абсолютно рабочем, штатном порядке, и значительных нарушений в ней не отмечено. Главной задачей общественных организаций на данном этапе является подготовка наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования.
Читайте также: Кандидаты в губернаторы Петербурга не будут «лаяться» между собой