Москва, , 13:53 — REGNUM

Поездки российского президента Владимира Путина в пределах страны не анонсируются заранее из-за особенностей его графика. Об этом рассказал 11 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Внутренние перемещения президента подвижны по времени и географии. О них Кремль не объявляет заранее.

Такая информация будет предоставлена дополнительно, сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном посещении Путиным 19 июля Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, во время поездки в Екатеринбург 9 июля Путин остановил автомобиль и вышел из него, чтобы пообщаться с гражданами. Горожан удивили действия президента, однако Песков назвал это обычной для Путина практикой.

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