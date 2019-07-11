Цхинвал, , 13:52 — REGNUM

Посольство Южной Осетии проводило анализ российского рынка с целью определения возможностей экспорта в Россию продукции, производимой предприятиями Южной Осетии. В ходе анализа были выявлены многочисленные факты наличия в продаже алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии и содержащей изображение карты Грузинской ССР, то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии, сообщается на сайте посольства.

Посол Знаур Гассиев отметил, что на фоне последних событий в Грузии подобная наглость не может не вызывать возмущения. Посольство сообщило об этом Министерству иностранных дел России.