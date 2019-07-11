Ереван, 11 июля 2019, 13:50 — REGNUM
С 1 января 2020 года в Армении пенсии будут повышены на 10%. Об этом на заседании правительства 11 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, 10 июля на закрытом заседании правительство утвердило среднесрочную программу расходов на 2020 — 2022 годы.
Он напомнил, что зарплата военнослужащих с июня поднялась, и они её уже получают.
В Армении в последний раз пенсии повышались в 2015 году. Тогда базовая пенсия повысилась на 2000 драмов (около $4). С этого дня основная пенсия в Армении составляет 16 000 драмов, стоимость одного года страхового стажа за первые 10 лет — 800 драмов, более 11 лет — 500 драмов за каждый год. Средняя пенсия в Армении сейчас составляет около 100 долларов. В Армении пенсии получают около 497 тысяч человек.