Ужгород, Украина, , 13:56 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко попал в очередной скандал во время поездки в Ужгород, сообщил 11 июля ресурс Ua-reporter.com.

На встречу с Порошенко пришли сторонники блогера Анатолия Шария, чья одноимённая партия участвует в выборах в Верховную раду. Толпа с красными воздушными шариками начала свистеть и скандировать «Позор!».

"Не визжите как свиньи», — сказал Порошенко.

Напомним, в городе Каменец-Подольский Порошенко со сцены нецензурно обругал сторонников Шария. Экс-президент также признал, что отмена регистрации Шария кандидатом в депутаты — его рук дело.

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