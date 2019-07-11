Ужгород, Украина, 11 июля 2019, 13:56 — REGNUM
Экс-президент Украины Пётр Порошенко попал в очередной скандал во время поездки в Ужгород, сообщил 11 июля ресурс Ua-reporter.com.
На встречу с Порошенко пришли сторонники блогера Анатолия Шария, чья одноимённая партия участвует в выборах в Верховную раду. Толпа с красными воздушными шариками начала свистеть и скандировать «Позор!».
"Не визжите как свиньи», — сказал Порошенко.
Напомним, в городе Каменец-Подольский Порошенко со сцены нецензурно обругал сторонников Шария. Экс-президент также признал, что отмена регистрации Шария кандидатом в депутаты — его рук дело.
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