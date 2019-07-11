Москва, , 13:44 — REGNUM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег от поспешных выводов, связанных с действиями правоохранителей по отношению к представителям СМИ. Об этом он заявил 11 апреля журналистам, комментируя резонансное дело Ивана Голунова и происшествие в здании городского суда Реутова.

Пескова спросили, стоит ли журналистам опасаться за жизнь и свободу после задержания Голунова, с которого позднее были сняты связанные с наркотиками обвинения, и потасовки, которая якобы произошла в Реутове между силовиками и людьми, пришедшими поддержать в суде активиста и журналиста Евгения Куракина.

Представитель Кремля отметил, что не согласен с опасениями и «обобщающими выводами» относительно журналистов и добавил, что не является сторонником подобных обобщений.

Об инциденте в Реутове Пескову не известно. Он посоветовал обратиться за разъяснениями в силовые структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил о возросшем доверии граждан к работе правоохранительных органов. По отдельным «нежелательным» случаям ведутся разбирательства, добавил он.

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