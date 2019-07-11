Варшава, , 13:35 — REGNUM

Сегодня, 11 июля, в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида поляков, осуществлённого украинскими националистами в 1943 году.

По этому случаю президент Польши Анджей Дуда возложил цветы к памятнику жертвам Волынской трагедии, установленному в Варшаве. При этом он заявил, что для построения отношений с Украиной надо сохранять память о событиях тех времён.

По поводу скорбной даты также высказался маршал (спикер) Сената Польши Станислав Карчевский. Он сказал, что сейчас Польша является «послом» Украины в её стремлении в Евросоюз и НАТО, но обе страны не должны забывать о трудных страницах истории.

«Мы никогда не позволим, чтобы Украина вошла в ЕС под флагом Бандеры. Для нас это принципиальный вопрос, который мы будем решительно отстаивать. Историческая правда является для нас основой. В то же время мы хотим быть в хороших отношениях», — передаёт слова Карчевского «Польское радио».

День 11 июля 1943 года называют «Кровавым воскресеньем». В этот день убийства поляков украинскими националистами достигли апогея, — бандитами из УПА (организация запрещена в РФ) были совершены нападения на более чем сто населённых пунктов. Всего за годы войны украинские националисты убили на Волыни и в Восточной Галиции по разным оценкам от 60 до 100 тысяч поляков. Ответными действиями было убито от 10 до 12 тысяч украинцев.