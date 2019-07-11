Брест, Белоруссия, , 13:32 — REGNUM

Житель Белоруссии проведёт два года в тюрьме за участие за участие в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Такое решение вынес Брестский областной суд, признавший мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении.

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Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. По данным местного издания «Вечерний Брест», осуждённый Вадим Шевченко с 2015 года участвовал в конфликте на юго-востоке Украины на Донецкой Народной Республики (позывной — «Ветерок»). После Донбасса уехал в Сирию, где работал на нефтезаводе. Когда вернулся в Белоруссию, сам явился с повинной в правоохранительные органы, рассчитывая на снисхождение.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый в Белоруссии приговор участнику боевых действий в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики был вынесен в городе Витебске 26 сентября 2017 года. Суд признал 29-летнего гражданина Белоруссии виновным по уголовной статье «Участие в вооружённом формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства» и приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Напомним, вооружённый конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Киев отказывается признавать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, которые после проведённых в республиках соответствующих референдумах, заявили о самоопределении. В ответ на это Киев начал против этих регионов боевую операцию. По данным ООН, жертвами продолжающегося конфликта стали уже более 10 тысяч человек.

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