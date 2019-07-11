Тбилиси, , 13:16 — REGNUM

Российские туристы, несмотря на напряжённость отношений между Москвой и Тбилиси, продолжают приезжать в Грузию на отдых. Об этом в Батуми в ходе выступления на международной конференции в честь десятилетия организации «Восточного партнерства» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Грузия продолжает принимать российских туристов с привычным гостеприимством, и это происходит, несмотря на войну 2008 года», — сказала глава государства, добавив, что Грузия — «мирная нация», демократическая, мирная, стабильная и европейская страна.

При этом она отметила, что возобновлённое напряжение с Россией указывает, что «текущий статус-кво является неприемлемым и не способствует долгосрочной стабильности». Зурабишвили считает, что необходимы деэскалация, возобновление и более активное проведение Женевских переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-грузинские отношения обострились в июне, после того, как в столице Грузии начались массовые антироссийские акции протеста. Формальным поводом для них послужила «оккупация» кресла председателя парламента депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести 26-ю сессию МАП, проходившую в грузинском парламенте.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Туроператорам также было рекомендовано не продавать путёвки в эту страну.

На днях в Тбилиси произошло ещё два скандальных события, только усиливших напряжённость в российско-грузинских отношениях. Так, 7 июля телеведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния позволил себе в своей авторской программе нецензурно обругать президента РФ и его покойных родителей. Позднее также эмоционально и грубо на нежелание российского лидера вводить дополнительные санкции в отношении Тбилиси отреагировал гендиректор канала Ника Гварамия. Он призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину. Он добавил, что в качестве мести бизнесменам он готов мочиться в экспортируемые в Россию вино и минералку.