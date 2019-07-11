Москва, , 13:15 — REGNUM

Свобода судоходства в Персидском заливе и в Ормузском проливе должна обеспечиваться безоговорочно, заявил 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал инцидент с британским танкером и иранскими катерами в Ормузском проливе.

По его словам, свобода судоходства должна обеспечиваться, поскольку это чрезвычайно важно и для мировой экономики, и для мировой экономической конъюнктуры.

«Мы по-прежнему призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о попытке пяти военных катеров, которые могли принадлежать иранскому Корпусу стражей исламской революции, задержать британский танкер в Ормузском проливе. Позже в Британии подтвердили, что иранские катера пытались остановить их судно. В Иране отрицают причастность к данному инциденту.

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