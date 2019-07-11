Хараре, , 13:27 — REGNUM

Оппозиционный парламентарий из Зимбабве Иов Сихала во вторник, 9 июля, был обвинен в «подрывной деятельности». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление его адвоката, сделанное после того, как в сети появилось видео, на котором парламентарий якобы сказал, что действующий президент страны Эммерсон Мнангагва будет свергнут до следующих выборов в 2023 году.

В видеоролике, распространенном в социальных сетях, заместитель председателя главного оппозиционного движения «За демократические перемены» (MDC) и член парламента Иов Сихала якобы говорит сторонникам на митинге: «Мы собираемся бороться с Эммерсоном Мнангагвой до конца, мы собираемся свергнуть его до 2023 года, и это не шутка».

Журналисты не смогли проверить подлинность видео.

Адвокат Сихалы сказал, что его подзащитному, бывшему лидеру студенческих движений, грозит до 20 лет тюрьмы, если он будет осужден. Сихал содержится в полицейском участке в центре Хараре и должен был предстать перед судом в среду, 10 июля.