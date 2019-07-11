Москва, , 13:22 — REGNUM

Общение российского президента Владимира Путина с людьми во время рабочих поездок по стране является обычной практикой. Выход к екатеринбуржцам также не стал чем-то экстраординарным, рассказал 11 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков посоветовал внимательнее следить за поездками Путина, отметив, что такие случаи происходят часто.

Нередко люди собираются у здания, где проходит мероприятие с участием президента, и часами ждут его выхода. Всегда в таких случаях Путин проявляет уважение и приветствует людей. Бывает, что они передают ему записки, так произошло и в Екатеринбурге, добавил он.

Песков уточнил, что общение с гражданами не входит в график мероприятия, однако безопасность главы государства всё равно обеспечивается. При этом не возникает помех для общения Путина с людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, во время поездки в Екатеринбург, когда кортеж главы государства отъезжал от корпуса Уральского федерального университета, Путин вышел из машины, чтобы пообщаться с людьми. Позднее в соцсетях горожане признавались, что удивлены таким поступком президента.

Читайте также: Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

А также: В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина