Берлин, , 13:11 — REGNUM

Арбитражная комиссия дала зеленый свет на исключение из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) политика и писателя Тило Саррацина, передает канал n-tv 11 июля.

Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайл заявил, что исключение Саррацина, по мнению компетентной комиссии, допустимо. По его словам, политик нарушил принципы партии. Это уже третья попытка исключить его из рядов партии — первые две были предприняты в 2010 и 2011 годах.

«Расистским мыслям нет места в СДПГ», — заявил Клингбайл.

Тило Саррацин являлся сенатором по финансовым вопросом в сенате Берлина в 2002—2009 годах, а затем стал членом совета директоров Немецкого федерального банка. Из-за публикации его книги «Германия. Самоликвидация», критикующую миграцию и исламизацию страны, его исключили из совета в 2010 году. Последняя его книга, опубликованная в 2018 году, получила название «Враждебное поглощение. Как ислам мешает прогрессу и угрожает обществу».