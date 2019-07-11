Москва, , 13:00 — REGNUM

Президент России Владимир Путин сегодня, 11 июля, примет в Кремле главу Боливии Эво Моралеса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоятся переговоры в узком составе, потом в расширенном», — сказал Песков.

Кроме того, добавил представитель Кремля, во второй половине дня Путин побеседует с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Боливии анонсировал встречу президентов России и Боливии в Москве 11 июля. Эво Моралес и Владимир Путин обсудят совместные проекты в сфере ядерной энергии, газодобычи и торговых отношений двух стран.

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