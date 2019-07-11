Вашингтон, , 13:10 — REGNUM

Беглый депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко намерен возглавить неправительственную организацию, которая вернёт Украине деньги, якобы украденные экс-президентом Украины Петром Порошенко, сказано в заметке Онищенко, опубликованной 10 июля в американской газете The Washington Post.

Политик обвинил Порошенко и его окружение в краже $5 млрд государственных денег.

«Я сам создаю и планирую возглавить неправительственную организацию под названием «Группа по возвращению активов» с целью вернуть $5 млрд Украине, которые были присвоены Порошенко и его окружением. Я посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, которая опутала Украину под властью Порошенко», — рассказал он.

Депутат отметил, что его организация находится в США и состоит из высококлассных юристов, финансистов и детективов, которые будут искать по всему миру эти деньги.

«Чтобы облегчить и ускорить работу украинским правоохранительным органам, в группе будут американцы, которые годами занимаются возвращением награбленных активов и посадили не одного политика», — подчеркнул Онищенко.

Отметим, самого Онищенко на Украине подозревают в воровстве газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании денег и махинациях с акциями завода «Ленинская кузница».

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