Киев, , 12:49 — REGNUM

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины. Такое решение парламентарии большинством голосов приняли на сегодняшнем заседании комитета.

Павел Климкин Kmu.gov.ua

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Так, члены комитета рекомендовали депутатам украинского парламента поддержать постановление об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко, передаёт УНИАН. Решение комитета носит рекомендательный характер, окончательный вердикт вынесет Верховная рада Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, на отставке министра иностранных дел Украины Павла Климкина с занимаемой должности настаивает президент Украины Владимир Зеленский. 6 июля Рада не поддержала отставку Климкина. Повторно этот вопрос для рассмотрения в украинский парламент глава государства внёс после того, как МИД Украины резко ответил на ноту России по освобождению украинских моряков, не посоветовавшись с ним.

Добавим, в начале июля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает выполнять свои обязанности и уходит в «политический» отпуск.

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