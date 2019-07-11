Джакарта, , 12:55 — REGNUM

В сентябре 2019 года Индонезия и Сингапур проведут совместные учения по вопросам авиационных происшествий в районе Танджунгпинанг, группы остров Риау в Индонезии, сообщает Antaranews.

Известно, что подготовка двух стран в настоящее время обсуждается на совещании в Батаме, которое проходит 8−12 июля 2019 года.

«Индонезия очень близка к Сингапуру, и дальнейшее сотрудничество, как ожидается, сможет сделать эти две страны более бдительными в преодолении стихийных бедствий и инцидентов», — заявил глава отдела по обеспечению готовности индонезийского национального агентства по поиску и оказанию помощи Диди Хамзар в Батаме.

Издание отмечает, что одна из главных задач совместных учений — определение приоритетов спасательных и гуманитарных миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сингапура Халима Якоб присудила награду за выдающиеся заслуги главе индонезийского скаутского движения.

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