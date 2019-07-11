Киев, , 12:42 — REGNUM

Уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского составляет 65%, сказано в результатах опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованных 11 июля на официальном сайте организации.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Не доверяют Зеленскому 27% избирателей.

Опрос показал относительно высокий уровень доверия к главе партии «Голос» Святославу Вакарчуку (25%), главе «Слуги народа» Дмитрию Разумкову (24%). Лидеру «Гражданской позиции» Анатолию Гриценко доверяют 23% опрошенных. Лидерам «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юлии Тимошенко и Юрию Бойко доверяют по 22%.

Лидером симпатий на предстоящих выборах является партия «Слуга народа». За неё готовы проголосовать 47% тех, кто пойдет на выборы и уже определился с кандидатом. Также преодолевают избирательный барьер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,6%), «Европейская солидарность» (8,2%), партия «Голос» (6,6%) и «Батькивщина» (6,4%).

Опрос проводился с 6 по 9 июля 2019 года. Опрошено 2 тыс. человек.

Ранее группа «Рейтинг» выяснила, что Юрий Бойко и Юлия Тимошенко являются наиболее популярными кандидатами на пост главы нового правительства Украины.

Читайте также: Бойко стал самым популярным кандидатом в премьер-министры Украины — опрос