Москва, , 13:11 — REGNUM

Студенты столичных вузов приступили к тестированию системы онлайн-голосования. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

«Сегодня, 11 июля, система проходит первую публичную проверку на выборах лучшего председателя студсовета столичных вузов, что позволяет отработать все процедуры электронного голосования», — отметили в Общественном штабе.

Речь идёт об эксперименте проведения голосования в электронном режиме. Впервые такой метод будет опробован на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года.

Напомним, эксперимент с онлайн-голосованием пройдёт в 3 из 45 избирательных округах столицы. У жителей Москвы останется право проголосовать традиционным способом в избирательных участках.