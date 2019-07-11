Пхеньян, 11 июля 2019, 12:17 — REGNUM
Северная Корея намерена разработать и испытать специальное оружие, предназначенное для уничтожения американских истребителей F-35, заявили 11 июля в министерстве иностранных дел КНДР.
Отмечается, что приобретение F-35 Южной Кореей «направлено на завоевание военного превосходства над соседними странами региона».
«Нет другого выбора, кроме как разработать и испытать специальные вооружения, чтобы полностью уничтожить летальное оружие», — говорится в заявлении.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Южную Корею будет отправлено 40 подобных истребителей до конца 2021 года. Общая стоимость контракта составляет 6,6 миллиардов долларов. Истребители станут главным звеном в системе «kill chain», предназначенной для обороны от Северной Кореи.
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