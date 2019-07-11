Казань, , 12:15 — REGNUM

Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган по собственному желанию покидает свой пост. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, отъезд из Татарии связан с истечением двухлетнего срока полномочий. Планы на будущее генконсул не раскрыл, отметив только, что пока возвращается в Турцию.

Он поблагодарил жителей республики и отметил, что ему было приятно работать в России и, в частности, в Татарии, сообщает «Бизнес-online».

ИА REGNUM напоминает, в рамках сотрудничества с Турцией Генконсульство в Казани открылось в сентябре 1996 года.

В консульском округе ведомства, который охватывает Татарию, Башкирию, Чувашию, Марий Эл, Мордовию и Самарскую область, проживает около 3,5 тыс. турецких граждан.