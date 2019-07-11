Киев, , 12:25 — REGNUM

В Киеве у стен здания, в котором находится студия телеканала NewsOne, состоялся митинг в его поддержку. Об этом сообщило 11 июля издание «Украинская правда».

Люди вышли с плакатами «Не дадим закрыть рот свободной прессе», «Руки прочь от свободы слова» и прочими.

На мероприятии выступили депутаты Верховной рады, представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич.

«Как только закроют рот этим каналам, считайте — всё: вас будут грабить вдвойне, втройне. Как же, будет общий одобрямс и «Лебединое озеро». Что значит запугивать журналистов? Это Европа, вы рассказываете?», — заявил Рабинович.

В свою очередь Шуфрич заявил, что на выборах голосовал за президента Украины Владимира Зеленского и теперь ожидает с его стороны адекватной реакции на попытки закрыть и запугать телеканал NewsOne.

«Принцип свободы слова — это основа демократии. А с такой рожей нас не то, что в Европу, нас пингвины в Арктику не примут!», — заявил он.

Напомним, телеканал NewsOne планировал провести неполитический телемост между Россией и Украиной вместе с телеканалом «Россия 1». Столкнувшись с давлением со стороны националистов, телеканал отменил мероприятие. Тем не менее, украинские политики начали требовать лишить телеканал лицензии, а Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГПУ вызвала на допрос генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова. Повестку ему принесли менее чем за полчаса до начала самого допроса.

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