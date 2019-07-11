Москва, , 12:11 — REGNUM

Госдума может не успеть обсудить законопроект о возвращении «курилок» в транзитные зоны аэропортов. Как передает корреспондент ИА REGNUM11 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Думаю, что мы до него не дойдем… Это вопрос, требующий обсуждения, мы с вами не курим и другим не советуем, а тот кто увлекается этим и хочет отдельных комнат пускай обоснует, а как проголосуют депутаты — время покажет», — сказал Володин.

Он уверен, что итоги поименного голосования нужно опубликовать.

Поправками предлагается исключить аэропорты из перечня мест, где запрещено курить. Одновременно предлагается включить в пункт об открытии в аэропортах, в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний, «курилок» — специально выделенных изолированных помещений, оборудованных системами вентиляции.

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