Магас, , 12:10 — REGNUM

В Ингушетии будут прекращены полномочия девяти депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. Среди них народные избранники сельских поселений Кантышево, Экажево, Барсуки, Яндаре и Али-Юрт Назрановского района, сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, они предоставили недостоверные данные в своих декларациях о доходах. А некоторые из депутатов вовсе не предоставили сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год.

По результатам проверки прокуратуры в адрес председателей советов местного самоуправления сельских поселений было внесены представления с требованием досрочно прекратить полномочия девяти депутатов. Решения по ним уже приняты.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 10 июля, Госдума приняла в третьем чтении закон о смягчении наказания для местных депутатов, которые допустили несущественные нарушения при подаче деклараций о своих доходах и расходах. Документ устанавливает, что за незначительные нарушения в декларациях депутатам на местах выносится предупреждение или принимается решение об освобождении от должности в представительном органе муниципального образования без прекращения полномочий депутата.

До принятия этого закона за такое нарушение главы субъектов обязаны были досрочно прекратить полномочия депутата.