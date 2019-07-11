Джакарта, , 11:58 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении первой леди страны прибыл в Лабуан Баджо, небольшой город на западной оконечности индонезийского острова Флорес с двухдневным визитом, сообщает Antaranews.

Глава государства планирует осмотреть ряд туристических направлений острова. По прилету президент сразу осмотрел аэропорт Комодо, который, как ожидается, станет международным. После ознакомления с аэропортом Комодо глава государства осмотрит Пунчак Ваиринг, одно из мест, которое будет использоваться в качестве ремесленного центра, а также кулинарный центр в Кампунг Унджунг и одного из туристических мест Кампунг Аир.

В ходе визита президента будут сопровождать министр транспорта страны Буди Карья Сумади, а также ряд высокопоставленных государственных чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо вручил 2000 земельных сертификатов жителям Манадо в ходе рабочего визита в провинцию Северный Сулавеси.

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