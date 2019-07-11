Рязань, , 11:49 — REGNUM

Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи появится в правительстве Рязанской области после реорганизации министерства промышленности и экономического развития. Об этом говорится в проекте постановления правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новое ведомство получит полномочия в сфере информатизации, развития информационных систем и информационных технологий, в том числе цифровых. В министерстве также должны проводить работу по эффективному развитию в Рязанской области систем почтовой связи. Кроме того, исполнительный орган станет учредителем автономной некоммерческой организации «Цифровой регион» и государственного казенного учреждения «Центр информационных технологий» от имени Рязанской области.

Таким образом, число министров в структуре правительства Рязанской области вырастет с 14 до 15. С сентября 2017 года министерство промышленности и экономического развития Рязанской области возглавляет Светлана Горячкина, кто возглавит новое министерство, пока неизвестно.