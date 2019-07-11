Ярославль, , 11:41 — REGNUM

11 июля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встретился с мэром города Владимиром Волковым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Владимир Волков и Дмитрий Миронов City-yaroslavl.ru

Это вторая официальная встреча нового мэра города и губернатора. Первая состоялась в марте. Тогда мэру дано было несколько поручений, исполнение которых рассматривалось сейчас.

Встреча началась с осмотра некоторых проблемных объектов Ярославля. Губернатор и мэр посетили улицу 1-ю Приволжскую, где не снесен старый расселенный дом, а также пересечение Московского проспекта и Большой Федоровской, где в бывшем доме купца Градусова больше года назад произошел пожар. Его последствия не устранены до сих пор. Отметим, что оба этих объекта находятся по дороге из ярославского аэропорта, и разруху наблюдают гости города и сам губернатор.

«Вопрос ненадлежащего содержания фасадов зданий неоднократно обсуждался. Статус столицы Золотого кольца накладывает особую ответственность, областной центр должен выглядеть достойно», — сказал градоначальнику губернатор Дмитрий Миронов.

Мэр пообещал привести указанные места в порядок — расселенный дом снести, а памятник отремонтировать. Губернатора интересовал вопрос восстановления улично-дорожной сети в Ярославле. Объем финансирования дорожных работ в городе составит более миллиарда рублей. Владимир Волков заверил губернатора, что работа по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется в ежедневном режиме.

Обсуждались и вопросы городского транспорта. Владимир Волков заявил, что в этом году закуплено 9 новых троллейбусов, ожидается поставка еще десяти, а также 10 низкопольных автобусов, 2 автобусов МАЗ. Губернатор поставил задачу сохранить муниципальные предприятия, коллективы и двигаться к обновлению подвижного состава.

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