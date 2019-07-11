Москва, 11 июля 2019, 11:36 — REGNUM
В Крыму началось летно-тактическое учение Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации, сообщили в Минобороны РФ.
Десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, на минимальных расстояниях между ними, что потребовало от командиров и личного состава тщательной подготовки.
По замыслу учения, личный состав после десантирования совершил захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.
Также отработан захват полевого аэродрома для посадки на нем самолетов военно-транспортной авиации. Учения продолжаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в учении ринимают участие более 2400 военнослужащих ВДВ и 40 самолетов Военно-транспортной авиации.
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