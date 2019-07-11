Киев, , 11:30 — REGNUM

В Донбассе наблюдается военное обострение, которое связано с предвыборной кампанией и борьбой за голоса избирателей. Об этом 11 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Ситуация напряженная… К сожалению, мы являемся свидетелями очередного этапа обострения. Это связано с предвыборной кампанией. По последним данным, которые были оглашены Фондом демократические инициативы, только 36% сторонников партии «За жизнь» поддерживают тезис «мир любой ценой». Поэтому нужно поднимать градус напряженности, чтобы увеличить мобилизацию электората пророссийской ячейки. Для этого и делается обострение, чтобы воочию продемонстрировать ужасы войны, к сожалению, очередные жертв со стороны украинских защитников», — сказал Тука.

По его слова, в обострении военной обстановки на Донбассе заинтересована партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая на фоне страхов населения, отнимет голоса у пропрезидентской силы «Слуга народа».

«В это время в Москве группировка Медведчука встречается с главой правительства Российской Федерации…, «Единой Россией» и рассказывают о мире, дружбе… На фоне очередного обострения это будет восприниматься людьми пророссийского вектора, которые могут мигрировать от «Слуги народа» к Бойко и Медведчуку», — рассказал Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в районе КПВВ «Гнутово» (возле пос. Гранитное, Мариупольское направление) под обстрел ДНР попала автомобильная колонна, в которой ехал новоназначенный губернатор Донецкой области Павел Кириленко и украинские военные. Как сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, противник выпустил противотанковую управляемую ракету, которая попала в грузовой автомобиль «КрАЗ» одного из подразделений ООС.

«В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Украины уточнили, что рядом с обстрелянным «КрАЗом» стояла машина председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Кириленко.

«Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением — неизменна», — говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.

Также Зеленский поручил начальнику генерального штаба — главнокомандующему вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп.