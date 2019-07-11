Анкара, , 11:24 — REGNUM

Турецкое издание En Son Haber сообщило о сосредоточении подразделений ВС Турции на границе с Сирией. Количество личного состава и боевой техники значительно больше, чем при проведении военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Живая сила оценивается в 80 тысяч человек. Количество техники составляет более 1000 единиц: танки «Леопард», самоходные артиллерийские и ракетные установки, боевые машины пехоты, средства разминирования и другая техника.

На днях в город Карахан в провинции Хатай прибыло несколько десятков единиц бронетехники подразделений специального назначения турецкой армии. Провинция Хатай расположена на юге Турции на границе с Сирией.

Пока достоверно не ясно, почему на сирийской границе создается такая мощная группировка войск. En Son Haber считает, что эти силы могут быть использованы для военной операции против сирийских курдов, которые занимают территорию Сирии к востоку от реки Евфрат.

Однако ряд российских экспертов считают такую операцию маловероятной из-за присутствия в этом регионе войск международной коалиции во главе с США. Ранее президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что в случае атаки сирийских курдов со стороны Анкары истощит Турцию экономически.

Надо понимать, что территория, контролируемая курдами, это все-таки территория Сирийской Арабской Республики. У Турции нет разрешения на ввод войск на сирийскую землю. Следует заметить, что такому количеству наземных турецких войск Сирийская арабская армия не сможет ничего противопоставить даже в союзе с Россией. Конечно, не берем в расчет фактор российского ядерного оружия.