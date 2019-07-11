Симферополь, , 11:21 — REGNUM

Новым министром здравоохранения Крыма назначен экс-руководитель станции переливания крови Игорь Чемоданов. Соответствующий указ главы республики опубликован 11 июля на официальном портале правительства РК.

«Назначить Чемоданова Игоря Геннадьевича на государственную должность Республики Крым — министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий министр здравоохранения Крыма Александр Голенко ушёл в отставку в связи с проблемами со здоровьем 9 июля. Его преемник Игорь Чемоданов ранее возглавлял крымскую станцию переливания крови.

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