Москва, , 11:19 — REGNUM

Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не согласен с отказом от введения жестких мер в отношении Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM11 июля.

«Отказались вводить санкции. Через два года снова будут бить по морде и плевать на всех, мы снова будем грозить санкциями, снова их не введем. Надо знать Грузию!» — возмущен Жириновский.

Президент РФ Владимир Путин отказался от применения дополнительных экономических мер в отношении Грузии в ответ на русофобские выступления. В то же время Госдума высказала свою позицию — обратилась в правительство РФ с просьбой применить дополнительные экономические меры в отношении недружественных стран.

В качестве мер предлагалось, в частности, запретить ввоз в Россию грузинского вина, минеральной воды и ограничить денежные переводы с территории России.

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