Тегеран, , 11:19 — REGNUM

Иранские катера не пытались задержать британский танкер Montrose в Ормузском проливе, заявил 11 июля министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

«То, что они (британские власти) сами заявляют и выдвигают в качестве претензий, чтобы создать напряженность, бессмысленно», — цитирует агентство Fars министра.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) также заявили, что за последние сутки его патрули не взаимодействовали ни с какими иностранными кораблями. Если будет отдан приказ о задержании иностранного судна, иранские военные справятся с этой задачей без промедления, заявили в КСИР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил о попытке пяти военных катеров, которые могли принадлежать КСИР, задержать британский танкер в Ормузском проливе. Позже в Британии подтвердили, что иранские катера пытались остановить их судно, но только речь идет не о пяти катерах, а о трех.

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