Джуба, , 11:24 — REGNUM

Правительство Южного Судана не смогло отпраздновать девятилетие со дня независимости страны от Судана.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», во время пресс-конференции в столице страны городе Джуба министр информации Майкл Макуэй Люет сообщил, что главной причиной отмены празднования дня независимости стала нехватка средств. Тем не менее, президент Южного Судана выступил с речью перед населением по случаю праздника.

Напомним, что правительству Южного Судана уже с 2014 года не удается провести национальный праздник по случаю дня независимости страны в связи с проблемой нехватки средств в бюджете.