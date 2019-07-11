Додома, , 11:30 — REGNUM

Правительство Франции сообщило, что поддерживает на все 100% усилия президента Танзании Джона Помбе Магуфули в деятельности построения нового общества в Танзании и становлении экономики со средним уровнем дохода к 2025 году.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, об этом заявил посол Франции в Танзании Фредерик Клавье во время мероприятия по случаю празднования дня взятия Бастилии. По его словам, Франция довольна темпами, с которыми Танзания достигает поставленных задач.

Также посол отметил, что в рамках оказания содействия развитию Танзании Франция продолжит предоставлять стране кредиты на выгодных условиях и выделять средства через Французское агентство развития на различные важные правительственные проекты в сферах энергетики, транспорта и водоснабжения.

Клавье добавил, что агентство развития увеличило предоставление кредитов в два раза. Как сообщается, Францией было выделено кредитов на сумму около 110 млн долларов США, а финансовой помощи на сумму 23 млн долларов США.

Послом Франции был также подчеркнут и тот факт, что между странами увеличился торговый оборот на 30% и достиг 200 млн долларов США.