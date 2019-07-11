Хельсинки, , 11:15 — REGNUM

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков намерен продолжить контакты с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом. Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства заявил 11 июля журналистам.

Он отметил, что пока конкретных дат новой встречи нет.

«Но есть понимание, что это не одноразовое мероприятие, — добавил дипломат. — Но думаю, должно пройти время».

Рябков подчеркнул, что в ближайшее время также будут активированы и другие форматы, в частности, межведомственный формат по стратегической стабильности на следующей неделе в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков провёл консультации со старшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом. Встреча, на которой обсуждались общие вопросы выстраивания российско-американских отношений, состоялась в Хельсинки. Стороны обсудили возможности повышения эффективности двустороннего взаимодействия в интересах двух стран и решения острых международных проблем.