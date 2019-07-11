Оренбург, , 11:38 — REGNUM

В Оренбургской области под запрет попала агитационная газета, изготовленная кандидатом в губернаторы Ринатом Хамиевым («Яблоко»). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, в комиссию поступило уведомление от Хамиева об изготовлении агитационного материала. По результатам рассмотрения агитгазеты выявлены признаки нарушения законодательства Российской Федерации. Избирательная комиссия Оренбургской области приняла решение о запрете распространения печатного агитационного материала, изготовленного кандидатом на должность губернатора Оренбургской области Ринатом Хамиевым.

Стоит отметить, что за 10 минут до заседания Консультационного совета облизбиркома по поводу агитгазеты в избирательную комиссию поступила еще и жалоба Константина Горячева (Демократическая партия России), который является оппонентом Хамиева в борьбе за пост губернатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель регионального отделения «Яблока» Татьяна Пчелкина.

Она обратила внимание на то, что реготделение исполнило требование закона — уведомило облизбирком о выпуске агитгазеты и направило в комиссию оригинал. Тираж газеты составил 100 тыс. экземпляров. Он оплачен полностью. Практически за сутки все газеты были розданы. Встал вопрос о доптираже. «Яблоко» уже подумывало о его оплате. Но тут возникла непредвиденная ситуация с запретом газеты.

«Постановление направят в УМВД области для изъятия тиража. Как это будет происходить, ума не приложу. В офис к нам никто не приходил. Да и тиража уже нет. Он весь распространен», — сказала Татьяна Пчелкина.

Газеты распространяли по почтовым ящикам, а также раздавали прохожим на улицах на территории всего региона.

Стоит отметить, ранее отдельные кандидаты на пост главы Оренбуржья заявили о проблеме преодоления муниципального барьера. По этому поводу было видеообращение к президенту России, а также иск в суд, где ответчиком выступает врио губернатора Денис Паслер. Примечательно, что ряд оренбуржцев скептически относится к выборам, указывая на отсутствие конкуренции и прогнозируя безусловную победу Паслера.

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