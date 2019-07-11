Москва, , 11:12 — REGNUM

Атаки на православие превратились в неотъемлемую часть общей антироссийской стратегии США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 июля заявил председатель Международной ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«В свете обострения геополитической ситуации Россия становится основным объектом дискредитационных действий в области духовных прав, в области свободы совести», — заявил Гаврилов.

Он подчеркнул, что принципы Межпарламентской ассамблеи предполагают выработку альтернативной модели нынешнему кризисному положению в межгосударственных отношениях в мире.

«Эта модель, которую на равноправной основе проводит Межпарламентская ассамблея православия, крайне не удовлетворила наших оппонентов и использовалась как инструмент для открытых нападок на Россию», — указал он.