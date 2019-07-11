Найроби, , 11:13 — REGNUM

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед отправит специальную делегацию с целью попытаться примирить Кению и Сомали, в связи с возникшим между ними конфликтом, предметом которого стала борьба за территориальные воды.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», целью данной делегации является снижение напряженности в отношениях между странами. Эфиопские делегаты проведут встречи с властями Сомали и Кении и попытаются разрешить конфликт.

Кенийские и сомалийские представители подтвердили информацию о встрече с делегацией премьер-министра Эфиопии.

Согласно программе, делегация встретится с кенийским президентом Ухуру Кениатой, а затем с главой Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом.

Однако главы восточноафриканских государств еще не подтвердили официально готовность встретиться со специальной делегацией из Эфиопии.