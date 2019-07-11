Хартум, , 11:15 — REGNUM

Военный Совет Судана сообщил, что 10 июля проект соглашения был передан оппозиции для просмотра основных положений перед официальным подписанием договора.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», договор между Военным Советом Судана и «Союзом за свободу и преобразования» о разделении власти в переходном правительстве будет подписан 11 июля.

Кроме того, Садик аль Махди, глава суданской партии «Умма», отметил, что в случае, если у представителей Военного Совета Судана появится желание снять военную униформу, стать обычными гражданами и заняться политикой, его партия готова принять их в свои ряды.

Обе стороны договора достигли соглашения касательно переходного периода в стране на прошлой неделе при посредничестве Африканского Союза и Эфиопии.

В соответствии с договоренностями, переходный период в стране продлится в течение трех лет и трех месяцев. Суданом будет управлять Совет с меняющимся председателем. В него войдут пятеро представителей военной власти и столько же представителей гражданской.

В указанный период будет сформировано переходное гражданское правительство, после чего должен быть образован новый парламент.