Киев, , 11:10 — REGNUM

Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков приветствовал решение президента Украины Владимира Зеленского отменить военный парад по случаю Дня независимости Украины. Соответствующее заявление Стариков сделал 11 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

Он призвал Киев провести военный парад после того, как армия «одержит победу над внешним врагом и освободит украинские территории».

«Парад должен быть проведен после того как мы реально победим. Вот это будет Парад Победы. А сейчас война, сейчас все деньги, которые могли бы быть истрачены на парад, должны направляться в войска, все на фронт, чтобы обеспечивать денежное довольствие военнослужащих, покупать новые виды техники и вооружений. Если кто помнит историю, парады были в ноябре 1941 года, а после победы провели Парад Победы всеми родами войск», — напомнил Стариков.

По его словам, желание премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и спикера Верховной рады Андрея Парубия провести военный парад говорит о наличии у них «когнитивного диссонанса».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля, спикер Верховной рады Парубий заявил, что что верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Владимир Зеленский якобы не имеет права отменять военный парад по случаю Дня Независимости.

Также премьер Гройсман заявил о желании потратить деньги на военный парад в Киеве.

Напомним, 9 июля президент Зеленский отменил военный парад на День Независимости. По его словам, Украина отметит независимость в «новом формате».