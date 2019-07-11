Киев, 11 июля 2019, 11:10 — REGNUM
Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков приветствовал решение президента Украины Владимира Зеленского отменить военный парад по случаю Дня независимости Украины. Соответствующее заявление Стариков сделал 11 июля в эфире одного из украинских телеканалов.
Он призвал Киев провести военный парад после того, как армия «одержит победу над внешним врагом и освободит украинские территории».
По его словам, желание премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и спикера Верховной рады Андрея Парубия провести военный парад говорит о наличии у них «когнитивного диссонанса».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля, спикер Верховной рады Парубий заявил, что что верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Владимир Зеленский якобы не имеет права отменять военный парад по случаю Дня Независимости.
Также премьер Гройсман заявил о желании потратить деньги на военный парад в Киеве.
Напомним, 9 июля президент Зеленский отменил военный парад на День Независимости. По его словам, Украина отметит независимость в «новом формате».