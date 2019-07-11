Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА) спустя шесть лет безвластия, наконец, обрела нового ректора. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе учебного заведения, 10 июля вступил в должность главы академии депутат Народного хурала (парламента республики — прим. ИА REGNUM ) Галсан Дареев. Приказ подписала 4 июля заместитель министра сельского хозяйства России Ольга Гатагова.

«В качестве основных направлений предстоящей работы по развитию вуза Г. Е. Дареев определил следующие: модернизация управления и образовательной деятельности; совершенствование научно-инновационной деятельности; реорганизация хозяйственной деятельности академии; восстановление её имиджа», — сообщили в БГСХА.

В преддверии назначения в июне он вышел из КПРФ, от которой ранее избрался в региональный парламент. Объясняя свое решение, он отметил, что наука и образование должны быть вне политики.

«Мы должны вывести наш коллектив из клубка политических интриг, волны слухов и череды скандалов, которые захлестнули нашу академию в последнее время. Это делается специально, чтобы дискредитировать меня и мою работу», — передает его слова сайт Infpol.

Галсан Дареев родился в 1975 году в Якутске, однако окончил школу в Улан-Удэ. В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик». В 2002 году в Байкальском университете экономики и права в Иркутске защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1999 года работал в БГСХА. Являлся заместителем декана по науке экономического факультета.

Напомним, академия лишилась ректора в 2013 году после того, как прежний руководитель Александр Попов стал депутатом Народного хурала. С тех пор в роли исполняющего обязанности ректора пребывал экс-министр внутренних дел республики Иван Калашников, однако несколько попыток выбрать постоянного руководителя провалились.

За это время учебное заведение сотрясли несколько скандалов, связанных в том числе с лишением аккредитации экономического факультета. Академия также едва не потеряла самостоятельность — в сентябре 2016 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил присоединить БГСХА к Иркутскому государственному аграрному университету. Однако власти Бурятии назвали это предложение «непроработанным и не решающим вопросы повышения качества образования и повышения эффективности деятельности вузов».

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