Москва, , 11:03 — REGNUM

Законопроект, уточняющий привлечение к уголовной ответственности экспертов, внесли в Госдуму депутаты во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Уголовная ответственность за заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод предусматривается на всех стадиях судебного и досудебного производства.

«Изменения позволят усилить защиту прав граждан на доступ к правосудию, ограждая от возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем», — отметил Павел Крашенинников.

Наказанием может стать штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест до 3 месяцев. Если же такое ложное заключение приведет к возбуждению дела по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, то наказанием могут стать принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена статьей 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Положения этой статьи распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде — то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.