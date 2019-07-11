Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM

Сведения о помощнике уральского полпреда Николая Цуканова Александре Воробьёве удалены с сайта полпредства. Это произошло утром 11 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возможно, что чиновник уже уволен. В полпредстве пока не сделали официальных заявлений. Однако ещё 6 июля заместитель полпреда Борис Кириллов заявлял, что его уволят 8 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Воробьёв был задержан в Москве 4 июля органами ФСБ. 5 июля Лефортовский суд отправил его в СИЗО. Теперь уже экс-чиновнику вменят государственную измену. При этом выяснилось. что его и Николая Цуканова связывает несколько лет совместной работы.

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