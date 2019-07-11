Катманду, , 11:03 — REGNUM

Законодатели из Непальской коммунистической партии обрушились с критикой на правительство. По словам членов партии, основной причиной критики являются противоречивые законопроекты, принимаемые и рассматриваемые в парламенте страны, а также меры правящей партии, позволяющие выделять дополнительные бюджетные средства для своих избирательных округов. Это вызывает огромные диспропорции в финансировании регионов страны.

Помимо этого, они коллективно обратились к премьер-министру страны с вопросом о причинах задержки процесса объединения страны. По информации непальского новостного агентства «The Himalayan Times», некоторые из членов партии заявили, что правительство прежде, чем принимать важные законы, должно в обязательном порядке проводить консультации с партийными законодателями.

В свою очередь, отвечая на критику партийных работников, премьер-министр страны пообещал сократить существующий разрыв между партией и правительством.